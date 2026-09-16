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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Crisis en Venezuela

Docentes denuncian bajos salarios y deterioro de escuelas al inicio del año escolar en Venezuela

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Pupitres en un salón de clases - Foto de referencia: Pexels
Pupitres en un salón de clases - Foto de referencia: Pexels
El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Las organizaciones sindicales Suma Caracas y la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) cuestionaron las condiciones en las que comenzó el nuevo período escolar en Venezuela.

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Así las cosas, el gremio educativo denunció "salarios de hambre, suspensiones de sueldos, falta de recursos y deterioro de la infraestructura educativa".

Gricelda Sánchez, coordinadora de Suma Caracas, afirmó que las medidas aplicadas por el Ministerio de Educación afectan a más de 470.000 docentes en todo el país.

Asimismo, la dirigente sostuvo que continúan los despidos y suspensiones de salarios contra educadores que reclaman mejoras laborales.

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A su vez, Fordisi exigió que los bonos otorgados a los docentes sean incorporados al salario, además del cumplimiento de la contratación colectiva y la equiparación de ingresos entre trabajadores activos y jubilados.

Durante un balance sobre la evolución histórica de los ingresos de los docentes en Venezuela, el ministro de Educación del régimen venezolano, Héctor Rodríguez, indicó que estas cifras reflejan un "esfuerzo por recuperar la remuneración" del sector.

En medio de su ponencia, Rodríguez aseguró que el ingreso del maestro promedio en el país se ubica en 506 dólares mensuales.

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En contraste, organizaciones como la Federación Venezolana de Maestros (FVM) rechazaron categóricamente estas declaraciones.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Por otra parte, es sabido que en Venezuela, la pensión y el salario base de los docentes jubilados se mantienen en 130 bolívares mensuales (equivalentes a menos de dos dólares).

Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.

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