"Un verdadero milagro": piloto analiza intento de atentado terrorista que fue frustrado en pleno vuelo
El piloto Juan Jiménez analizó en NTN24 el grave incidente de seguridad en un vuelo de Dubái a Israel, en el que uno de los pilotos apuñaló al segundo piloto y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos a bordo. “Llegar a controlar un avión sin radar es de pilotos experimentados, afortunadamente había más pilotos en la aeronave y esto llevó a retomar el control. Es un verdadero milagro”, comentó.