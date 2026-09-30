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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Aviación
Programa: La Mañana

"Un verdadero milagro": piloto analiza intento de atentado terrorista que fue frustrado en pleno vuelo

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El piloto Juan Jiménez analizó en NTN24 el grave incidente de seguridad en un vuelo de Dubái a Israel, en el que uno de los pilotos apuñaló al segundo piloto y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos a bordo. “Llegar a controlar un avión sin radar es de pilotos experimentados, afortunadamente había más pilotos en la aeronave y esto llevó a retomar el control. Es un verdadero milagro”, comentó.

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