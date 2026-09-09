Marco Rubio pedirá a Congreso 45 millones de dólares para enfrentar el crimen y anunció designación de otro grupo sudamericano como terrorista en visita a Ecuador

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa junto al canciller de Ecuador, Roberto Kury, anunció que pedirá al Congreso 45 millones de dólares para la lucha contra grupos criminales.

“También estamos lanzando un esfuerzo de 10 millones de dólares para combatir la minería ilícito”, indicó.

Aseveró además que se le entregará un buque a Ecuador de la Guardia Costera para que “lo puedan utilizar”. En total indicó que han llegado 12 buques al país sudamericano en el último año.

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Además indicó que el gobierno de Donald Trump decidió designar a Los Tiguerones como grupo terrorista. “Viene encima a lo que hicimos antes con Los Choneros y Los Lobos”.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos aterrizó el miércoles en la capital de Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, un fiel aliado del presidente Donald Trump en la lucha contra las drogas.

El secretario de Estado llegó por segunda vez desde que está en el cargo a Quito como parte de un breve periplo por Ecuador, Colombia y Perú para afianzar las relaciones de la potencia norteamericana con sus aliados del sur.

Se espera que aborde temas como la actualización de leyes para la extradición de narcotraficantes, el impulso a operaciones militares contra carteles y la promoción de inversiones de empresas estadounidenses vinculadas al ámbito político como Google, Palantir y SpaceX.

Su visita ocurre cuando los dos países realizan operativos militares conjuntos contra barcos pesqueros cargados de combustible supuestamente al servicio de los narcos en el Pacífico ecuatoriano.

Hasta el momento los uniformados han hundido seis embarcaciones en dos semanas, la última de ellas el martes, en medio de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Rubio tuvo un encuentro el martes en Barranquilla con el flamante presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien se sumó al bloque de aliados de Washington en la región.

De la Espriella y Noboa sumaron a sus países al llamado Escudo de las Américas, una alianza antinarco de naciones americanas liderada por Trump.

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Rubio declaró a los periodistas que se estaba llevando a cabo un intenso debate con el objetivo de proporcionar a Colombia equipamiento militar, formación especializada e información de inteligencia.

Washington no ha ocultado su deseo de contrarrestar la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina, una prioridad establecida en la estrategia de seguridad nacional de la que el diplomático de origen cubano es artífice.

El jueves, Rubio irá a Lima en su última escala para reunirse con la nueva mandataria peruana Keiko Fujimori.