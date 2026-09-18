Miles de habitantes de Carora salen a las calles en caravanas tras la liberación de Javier Oropeza

El pasado jueves 17 de septiembre, miles de ciudadanos en Carora, estado Lara, tomaron las calles en multitudinarias caravanas y concentraciones para respaldar al exalcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, quien fue secuestrado y posteriormente liberado por agentes del régimen.

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Montados en motos, carros, camionetas, cantando el himno nacional de Venezuela y ondeando la bandera del país, los habitantes de Carora mostraron su apoyo al exmandatario municipal.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López.

Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas.

Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.