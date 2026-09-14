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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Inteligencia Artificial

Donald Trump rechaza regular la inteligencia artificial y asegura que hay una "conspiración enfermiza"

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Trump afirmó que Estados Unidos necesitaba mantener el liderazgo en inteligencia artificial para superar a China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hay una "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial, al tiempo que rechazó los llamamientos a la regulación en medio de la creciente preocupación de que esta tecnología amenace a la humanidad.

Trump afirmó que Estados Unidos necesitaba mantener el liderazgo en inteligencia artificial para superar a su rival, la superpotencia china, y criticó duramente al director de Anthropic, la empresa fabricante de Claude, que había pedido una desaceleración.

"El único control o 'mecanismo de seguridad' que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene de sobra", dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

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Durante la última semana, Trump ha rechazado repetidamente la oleada de advertencias de los directivos de empresas tecnológicas sobre los peligros de la IA, afirmando que la regulación estadounidense daría ventaja a su rival, Pekín.

"Hay una conspiración enfermiza en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China", añadió Trump en su publicación.

¡QUIEN GANA EN IA, GANA! Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo. ¡Teóricos de la conspiración, traidores, delatores y filtradores, tengan cuidado!

Trump también atacó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien el sábado pidió a las empresas que ralentizaran el desarrollo de la IA y que contó con el respaldo del jefe de OpenAI, Sam Altman, y de Elon Musk.

"La administración Trump ha impedido que las 'personas' de IA hagan 'cosas' malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Antropoceno!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", escribió el presidente estadounidense.

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Durante un viaje de fin de semana a Irlanda, Trump fue interrogado repetidamente sobre la amenaza que representa la IA, pero rechazó las peticiones de regulación.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo, Trump dijo que la semana anterior había escuchado directamente de fuentes internas del sector tecnológico sobre el tema.

Cuando se le preguntó si estaba restando importancia a sus preocupaciones, respondió: "No, no las estamos restando importancia, pero saben que habrá muchas más cosas buenas que malas".

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