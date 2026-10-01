"Exterminio hacia el adulto mayor": jubilados en Venezuela protestan para reclamar pensiones dignas

Este jueves se celebra el Día del Adulto Mayor; sin embargo, para miles de jubilados y pensionados venezolanos la fecha está lejos de ser motivo de celebración. Jubilados en Venezuela salieron a protestar frente al Ministerio Público en Caracas denunciando que llevan 27 años reclamando derechos constitucionales que aseguran no se cumplen en la práctica con pensiones que consideran insuficientes para vivir dignamente.