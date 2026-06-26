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Viernes, 26 de junio de 2026
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China

Una avioneta se chocó contra el edificio más alto de Pekín

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Accidente aéreo en Pekín, China - AFP
Accidente aéreo en Pekín, China - AFP
Testigos registraron el trozo de la aeronave al pie del rascacielos.

Este viernes, una avioneta parece haberse estrellado contra el edificio más alto de Pekín (China), dejando un agujero en las plantas superiores tras el impacto.

Se trató de la torre Citic, de 528 metros de altura, la cual se encuentra situada en el barrio de negocios, en el este de la capital de China.

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Videos grabados por testigos, los cuales fueron difundidos en redes sociales, mostraron camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salían del sitio.

Asimismo, testigos registraron el trozo de la avioneta al pie del rascacielos, que se encuentra en las inmediaciones de la sede de la televisión pública china.

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Por otro lado, un video difundido en las redes sociales chinas parece mostrar lo que son escombros cayendo de la torre Citic. Aunque se desconoce la autenticidad las imágenes.

No obstante, reporteros de la AFP captaron una brecha en las ventanas de una de las plantas superiores de la torre Citic, al tiempo que vieron policías y ambulancias por la noche en el lugar.

"No sé por qué este avión ha venido a volar aquí. Es realmente muy extraño", declaró a la AFP el testigo, que pidió mantener el anonimato.

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Dicho incidente es sorprendente y preocupante en Pekín, ya que es una ciudad que se encuentra sometida a medidas de seguridad extremadamente estrictas.

Precisamente, el Gobierno impone restricciones estrictas al uso de su espacio aéreo, especialmente sobre la capital.

Para abril, las autoridades anunciaron la prohibición de la venta de drones en Pekín y la obligación, para sus usuarios, de obtener una autorización previa para sobrevolar la capital.

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