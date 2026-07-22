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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Marc Anthony

Marc Anthony se convierte en padre por octava vez tras el nacimiento de su hija Myla

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
El cantante Marc Anthony y su esposa la modelo paraguaya Nadia Ferreira (EFE)
El cantante Marc Anthony y su esposa la modelo paraguaya Nadia Ferreira (EFE)
A través de una publicación en sus redes sociales, la pareja compartió varias imágenes junto a la recién nacida.

El artista norteamericano Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, confirmaron el nacimiento de su segunda hija.

A través de una publicación en sus redes sociales, la pareja compartió varias imágenes junto a la recién nacida.

“Qué enorme bendición compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No pueden imaginar la felicidad que sentimos en casa”, indicaron.

Con la llegada de Myla, la modelo se convierte en madre por segunda vez. Junto a Marc Anthony ya tiene un hijo, Marco, quien nació en junio de 2023.

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Para el cantante, la pequeña Myla es su octavo hijo, ampliando así la numerosa familia que ha formado a lo largo de los años.

La pareja dio a conocer la noticia de su segundo embarazo en enero de este año, coincidiendo con la celebración de su tercer aniversario de matrimonio.

Un par de meses más tarde, Ferreira confirmó que esperaba una niña a través de sus redes sociales.

En la publicación mostró unos pequeños zapatos rosados y escribió: “Una sorpresa llena de amor. Dios en todo”.

Marc Anthony, de 57 años, y Nadia Ferreira, de 27, se casaron en enero de 2023 en una ceremonia celebrada en Miami, ocho meses después de comprometerse. Para la modelo paraguaya, este matrimonio representa su primera unión.

Al anunciar el embarazo, ambos compartieron una imagen en la que su hijo Marco aparecía colocando una mano sobre el vientre de Ferreira. La publicación estuvo acompañada del mensaje: “¡Feliz tercer aniversario! Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande”.

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