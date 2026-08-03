Recordado goleador de la Selección y mundialista anuncia su retiro definitivo del fútbol con un partido de despedida “The Last Dance”

Uno de los futbolistas más talentosos, influyentes y carismáticos de las últimas décadas en el fútbol sudamericano ha confirmado la fecha definitiva para colgar los guayos.

El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez anunció oficialmente que pondrá final a su carrera profesional y celebrará su homenaje de despedida el próximo 19 de diciembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Bajo el nombre “The Last Dance”, el atacante confirmó la noticia a través de un video en sus redes sociales.

El evento se llevará a cabo tras culminar el segundo semestre del año, torneo en el que actualmente sigue defendiendo la camiseta del Junior de Barranquilla, club del cual es uno de sus máximos ídolos históricos.

Según detalló el propio jugador, la jornada tributo promete trascender lo deportivo, las puertas de escenario abrirán a las 2:00 pm y el show principal iniciará a las 5:00 pm.

"No solo habrá fútbol, también show, cantantes y mucha familia. Espero que lo disfruten con mucho amor", expresó Gutiérrez.

La organización del evento dio a conocer la tabla oficial de precios para el ingreso al Metropolitano, los cuales oscilarán entre los $120.500 y los $230.000 pesos colombianos.

Aunque aún no se ha revelado la nómina oficial de invitados, se espera la presencia de destacadas figuras del balompié internacional y de la Selección Colombia que compartieron vestuario con el barranquillero.

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Desde su debut en 2007, Teófilo cosechó una exitosa trayectoria marcada por 717 partidos, 229 goles (103 de ellos con el Junior), 113 asistencias y 18 títulos colectivos.

A nivel internacional dejó una huella imborrable en clubes como Trabzonspor (Turquía), Cruz Azul (México), Sporting de Lisboa (Portugal), Racing Club y River Plate (Argentina). Con el conjunto 'millonario' alcanzó la cúspide de su carrera tras conquistar la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores 2015, gestas que le valieron ser distinguido como el Rey de América en 2014.

Con la camiseta de la selección Colombia disputó 51 partidos y anotó 15 goles, siendo pieza fundamental en el histórico proceso que llevó a la “Tricolor” hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

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Apodado popularmente como “El Perfume” por su finura técnica dentro del campo y por una recordada anécdota en la que presumió en cancha a un rival su “aroma europeo” Teo baja el telón de una era dorada para el fútbol colombiano.