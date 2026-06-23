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Martes, 23 de junio de 2026
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Tecnología

China le quitó el puesto a Estados Unidos y se quedó con el título de la supercomputadora más potente del mundo

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Supercomputadora - Foto de referencia Canva
Supercomputadora - Foto de referencia Canva
LineShine desbanca del primer puesto a El Capitán, una computadora del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Tras una década marcada por el dominio de Estados Unidos, una máquina de origen chino se quedó con el puesto de la supercomputadora más potente del mundo.

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Se trata de LineShine, que ocupó el más alto escalafón de la clasificación del TOP500, dada a conocer este lunes 22 de junio en la conferencia sobre informática ISC en Hamburgo, Alemania.

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Es la primera vez desde 2017 que una máquina china encabeza dicha lista, la cual se publica dos veces al año desde 1993 y funciona como marcador informal de las potencias informáticas a nivel global.

Con este logro, LineShine desbanca del primer puesto a El Capitán, una computadora del Departamento de Energía de Estados Unidos que quedó en segunda posición.

De acuerdo con los registros, la supercomputadora, ubicada en la ciudad de Shenzhen, alcanzó una velocidad de 2,2 exaflops, es decir la capacidad de realizar 2,2 trillones de operaciones matemáticas por segundo.

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Es de subrayar que esta potente máquina se construyó completamente con procesadores diseñados en China, en lugar de los chips de fabricación de Estados Unidos que alimentan la mayoría de los sistemas más potentes del mundo.

Pese a ser relegado de la casilla número uno, Estados Unidos sigue ocupando tres de los cuatro primeros puestos.

Un quinto lugar es ocupado por el Júpiter Booster de origen alemán.

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