Xi Jinping afirmó que China está listo para facilitar ayuda para Venezuela para la "reconstrucción" tras los dos poderosos terremotos

Este viernes el presidente de China, Xi Jinping, dijo que su país está listo para facilitar a Venezuela ayuda para la "reconstrucción", tras el doble terremoto que sacudió el miércoles al país sudamericano.

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Según indicó la agencia estatal Xinhua, Xi le envió un "mensaje de condolencias" a la presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Esto se da luego de conocerse que dos ciudadanos chinos figuran entre las víctimas de los poderosos terremotos.

El jueves, China también reportó que dos ciudadanos chinos fueron confirmados como víctimas mortales de los terremotos, de acuerdo con lo detallado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".

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Fuera de los dos ciudadanos chinos, se han reportado que otros extranjeros se encuentran entre el balance de 235 víctimas mortales, entre ellos nueve portugueses, tres españoles, dos brasileños y un italo-venezolano.

Según informó el régimen venezolano en las últimas horas, la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 235 muertos y 4.300 personas heridas.

Sin embargo, este viernes se conoció que se registró un nuevo sismo en Venezuela de magnitud 4.4, días después de dos potentes terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 devastaron diferentes zonas del país.

De acuerdo a la información otorgada por el Servicio Geológico Colombiano, que citó al USGS, el evento sísmico se registró a las 23:19 (hora local) a una profundidad de 10 km en Morón, Venezuela.