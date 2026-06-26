NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Xi Jinping afirmó que China está listo para facilitar ayuda para Venezuela para la "reconstrucción" tras los dos poderosos terremotos

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping, presidente de China - Foto: AFP
Xi Jinping, presidente de China - Foto: AFP
Según informó el régimen venezolano en las últimas horas, la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 235 muertos y 4.300 personas heridas.

Este viernes el presidente de China, Xi Jinping, dijo que su país está listo para facilitar a Venezuela ayuda para la "reconstrucción", tras el doble terremoto que sacudió el miércoles al país sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR:

Según indicó la agencia estatal Xinhua, Xi le envió un "mensaje de condolencias" a la presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Esto se da luego de conocerse que dos ciudadanos chinos figuran entre las víctimas de los poderosos terremotos.

El jueves, China también reportó que dos ciudadanos chinos fueron confirmados como víctimas mortales de los terremotos, de acuerdo con lo detallado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".

o

Fuera de los dos ciudadanos chinos, se han reportado que otros extranjeros se encuentran entre el balance de 235 víctimas mortales, entre ellos nueve portugueses, tres españoles, dos brasileños y un italo-venezolano.

Según informó el régimen venezolano en las últimas horas, la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 235 muertos y 4.300 personas heridas.

Sin embargo, este viernes se conoció que se registró un nuevo sismo en Venezuela de magnitud 4.4, días después de dos potentes terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 devastaron diferentes zonas del país.

De acuerdo a la información otorgada por el Servicio Geológico Colombiano, que citó al USGS, el evento sísmico se registró a las 23:19 (hora local) a una profundidad de 10 km en Morón, Venezuela.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

China

Xi Jinping

Ayuda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Paloma Valencia, excandidata presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

Experto advierte sobre los principales desafíos que tendrá Abelardo de la Espriella a su llegada al gobierno de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Raúl Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba - Foto: NTN24
Cuba

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Delcy Rodríguez - EFE
Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Venezuela firma acuerdo con General Electric y dice que es "paso histórico" para recuperar servicio eléctrico del país

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Medio Oriente

Trump confirma que "los barcos están empezando a zarpar del estrecho de Ormuz" tras acuerdo con el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Raúl Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba - Foto: NTN24
Cuba

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Fiscalía de Colombia abre investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares

Delcy Rodríguez - EFE
Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Venezuela firma acuerdo con General Electric y dice que es "paso histórico" para recuperar servicio eléctrico del país

Cartel en el MetLife Stadium con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - AFP
Mundial

Abren investigación en sedes del Mundial y piden a la FIFA información sobre la venta de las entradas

Ronaldinho Gaúcho - Foto AFP
Ronaldinho

Ronaldinho Gaúcho volverá al fútbol profesional a sus 46 años y será a un equipo europeo, según la prensa

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Medio Oriente

Trump confirma que "los barcos están empezando a zarpar del estrecho de Ormuz" tras acuerdo con el régimen de Irán

Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela - Fotos: Threads
Terremoto en Venezuela

Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela: "Mi familia quedó atrapada, mi esposa y dos hijos; no hay más nada que recuperar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre