Una década del triunfo del 'No' en el plebiscito por la paz: "Santos el gran timador de la historia colombiana"

Este 2 de octubre de 2026 se cumplen diez años del triunfo del no en el plebiscito por la paz en Colombia, un mecanismo de refrendación con el que la ciudadanía rechazó los acuerdos de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En entrevista con NTN24, el político colombiano Sigifredo López Tobón dialogó sobre la firma del Acuerdo de Paz de 2016.