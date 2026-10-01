NTN24
Jueves, 01 de octubre de 2026
Jueves, 01 de octubre de 2026
Fórmula 1

La Fórmula 1 tendrá inusual cambio: el Gran Premio de Baréin se disputará en otro país que no acogía una carrera desde hace 10 años

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1 - Foto: EFE
Se esperar una carrera emocionante tras los incidentes del pasado fin de semana.

Con Kimi Antonelli como rival a batir y con ánimo de revancha tras un Gran Premio de Azerbaiyán donde limitó los daños con un quinto lugar, la Fórmula 1 vive un fin de semana especial con el regreso a Malasia casi una década después para disputar allí el Gran Premio de Baréin.

El motivo de esa circunstancia inusual es el conflicto en Oriente Medio, comenzado a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán y la respuesta de ese país contra otros estados de la zona.

o

Ello hizo que el Gran Premio de Baréin, previsto inicialmente para abril, tuviera que ser aplazado y, en julio, con el reinicio de las hostilidades, se decidió que el habitual circuito de Sakhir no podía acoger la carrera este año y se trasladó a Sepang (Malasia).

Ese circuito, situado justo al lado del aeropuerto de Kuala Lumpur, es familiar para los amantes del motor por ser la casa habitual de uno de los Grandes Premios del Mundial de MotoGP, pero no recibe a la F1 desde 2017.

Ese año puso fin a una racha de carreras de Fórmula 1 en Sepang que había comenzado en 1999.

La prueba de este fin de semana llevará por nombre "Gulf Air Grand Prix", incluyendo el nombre de la aerolínea bareiní patrocinadora, y entre los pilotos que continúan actualmente en la F1 hay tres que saben lo que es ganar en Sepang: el español Fernando Alonso triunfó allí tres veces (2005, 2007, 2012), mientras que el inglés Lewis Hamilton (2014) y el neerlandés Max Verstappen (2017) lo hicieron una cada uno.

En lo estrictamente deportivo, los ecos de la caótica carrera del pasado sábado en Azerbaiyán todavía resuenan.

o

Allí el británico George Russell (Mercedes) fue el ganador y, como segundo de la clasificación general del Mundial, recortó su desventaja sobre su compañero de escudería y líder, el joven italiano Kimi Antonelli, que llega a Malasia con 66 puntos de margen.

Antonelli fue quinto en Bakú, pero con muy buenas sensaciones después de una gran remontada, ya que había comenzado en el decimosexto lugar de la parrilla, un lugar al que se había visto relegado tras chocar contra un muro en la sesión de clasificación de la víspera.

Con ocho victorias esta temporada, Antonelli parece lanzado al objetivo de convertirse en el primer campeón italiano de la F1 desde Alberto Ascari en 1953.

De entrada, ha asegurado que quiere "restablecer el orden" este fin de semana después de lo ocurrido en Azerbaiyán.

"Él siempre ha sido mi principal rival" por el título, señaló Antonelli sobre Russell.

"Pero me aseguraré de restablecer el orden, de volver a mi nivel habitual", apuntó.

Otro de los focos del fin de semana estará en ver la relación entre el vigente campeón mundial británico Lando Norris (McLaren) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), después de su accidente del pasado fin de semana.

Norris se mostró muy enfadado entonces y cargó duramente contra Colapinto, reclamando incluso que fuera suspendido "al menos una carrera" por el error que motivó el accidente, en el que se vio implicado el otro piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly.

Los tres terminaron abandonando en esa carrera.

Colapinto pidió disculpas a Alpine y a Norris por lo ocurrido y admitió su error por una maniobra errada, al querer infiltrarse por el interior de la curva 1, que gira 90 grados, pero frenando muy bruscamente y demasiado tarde, lo que bloqueó sus ruedas y le hizo perder el control del coche.

Después del gran enfado del pasado fin de semana, Norris ha bajado la intensidad y admitió incluso que se excedió con sus palabras.

"Envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber realizado. Las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, fue algo que estuvo mal de mi parte", apuntó.

Temas relacionados:

Fórmula 1

Automovilismo

carrera

Malasia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Delcy se ha convertido en perrito de la administración Trump”: congresista Mario Díaz-Balart

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los venezolanos no están contentos ni en Doral ni en Venezuela”: Schamis sobre las declaraciones de Trump

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno de De la Espriella extraditó a Ecuador a la esposa e hija del cabecilla criminal alias “Firo”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Macero
Claudia Macero

"María Corina es la garantía de que este proceso avance en orden y paz": Claudia Macero

Manifestaciones en Venezuela / FOTO: EFE
Protestas en Venezuela

“Las manifestaciones se triplicaron en Venezuela en 2026”: Observatorio Venezolano de Conflictividad

Miliateres colombianos | Foto: EFE
Militarización

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Cortes eléctricos en Venezuela - EFE
Cortes eléctricos

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de 'béisbol 5' - Fotos de referencia: Pexels / X
Béisbol

Venezuela recibirá el Panamericano de Béisbol 5 en sus categorías adulta y juvenil

la copa de la Liga de Campeones Femenina UEFA- Foto: EFE
Champions League

La Champions League Femenina define la ruta para las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez

Julián Álvarez | Foto: EFE
Deportes

Atlético de Madrid tomó decisión sobre Julián Álvarez para próximo partido tras semanas de tensión por su deseo de ir al Barcelona

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Mojtaba Jamenei (AFP)
Irán

Reaparece el líder supremo iraní con amenaza a Estados Unidos: "No pasará mucho tiempo"

Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
El Salvador

El Salvador impone la primera cadena perpetua por feminicidio tras reforma constitucional

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio en su visita a Ecuador-Foto: EFE
Marco Rubio

Nuevos operativos militares con Ecuador: Los Tiguerones en la mira de Marco Rubio

Javier Tarazona, víctima de la Ley de Odio del chavismo-Foto: EFE
Reforma

“Debe ser derogada, suprimida, anulada”: Javier Tarazona sobre la Ley de Odio en Venezuela

Protesta en Portuguesa, encienden barricadas - Fotos: X
Portuguesa

Habitantes de la parroquia Canelones, municipio Turén del estado Portuguesa, encienden barricadas en protesta por los prolongados apagones

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Reciente publicación de Donald Trump genera expectativa: compartió video cuando Maduro desafió a EE. UU.

Manifestación para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela-Foto: EFE
Presos políticos

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023