Hija de María Corina Machado habla del regreso de su mamá a Venezuela y se pronuncia sobre presencia de Delcy Rodríguez en EEUU: "Bastante duro de tragar"

Ana Corina Sosa, hija de la líder democrática y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, habló en exclusiva con NTN24 sobre los objetivos de su madre. Lo hizo tras recibir en nombre de la política venezolana el Premio de Liderazgo en el Foro de Concordia en Nueva York.

Sosa expresó que el objetivo de su mamá es regresar a Venezuela y que trabaja cada “segundo” en ello. No obstante, reconoció que el panorama es complejo.

“Quiero repetir, el panorama es complejo, hay muchas fuerzas que están de por medio, evidentemente no es tan sencillo como montarse en un avión y regresar, eso quiero que lo tengan claro los venezolanos. Mi mamá trabaja día y noche por regresar y estar junto a los venezolanos en el país”, aseveró.

Sosa también se refirió a lo indignante que ha sido para los venezolanos ver a Delcy Rodríguez en la 81 Asamblea General de la ONU.

“Bueno, por supuesto, como venezolana es algo bastante duro de tragar, pero no quiero que eso nos desmoralice, porque eso es exactamente lo que ha buscado el régimen todo este tiempo”, aseveró.

La hija de la Premio Nobel también resaltó la importancia de que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela.

“Necesitamos una ruta clara y un calendario para elecciones libres y lo necesitamos muy pronto. Por supuesto que hay que mantenernos firmes y hay que exigir claramente una ruta electoral”, enfatizó.

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Sosa recordó que aún hay más de 300 presos políticos que deben ser liberados y el centro de una transición democrática en Venezuela.