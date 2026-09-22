NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
María Corina Machado

Hija de María Corina Machado habla del regreso de su mamá a Venezuela y se pronuncia sobre presencia de Delcy Rodríguez en EEUU: "Bastante duro de tragar"

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La hija de la Premio Nobel también resaltó la importancia de que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela.

Ana Corina Sosa, hija de la líder democrática y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, habló en exclusiva con NTN24 sobre los objetivos de su madre. Lo hizo tras recibir en nombre de la política venezolana el Premio de Liderazgo en el Foro de Concordia en Nueva York.

Sosa expresó que el objetivo de su mamá es regresar a Venezuela y que trabaja cada “segundo” en ello. No obstante, reconoció que el panorama es complejo.

o

“Quiero repetir, el panorama es complejo, hay muchas fuerzas que están de por medio, evidentemente no es tan sencillo como montarse en un avión y regresar, eso quiero que lo tengan claro los venezolanos. Mi mamá trabaja día y noche por regresar y estar junto a los venezolanos en el país”, aseveró.

Sosa también se refirió a lo indignante que ha sido para los venezolanos ver a Delcy Rodríguez en la 81 Asamblea General de la ONU.

“Bueno, por supuesto, como venezolana es algo bastante duro de tragar, pero no quiero que eso nos desmoralice, porque eso es exactamente lo que ha buscado el régimen todo este tiempo”, aseveró.

La hija de la Premio Nobel también resaltó la importancia de que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela.

“Necesitamos una ruta clara y un calendario para elecciones libres y lo necesitamos muy pronto. Por supuesto que hay que mantenernos firmes y hay que exigir claramente una ruta electoral”, enfatizó.

o

Sosa recordó que aún hay más de 300 presos políticos que deben ser liberados y el centro de una transición democrática en Venezuela.

Temas relacionados:

María Corina Machado

María Corina Machado, Nobel de Paz

Nobel de Paz

Paz

Nueva York

Régimen de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

4 abatidos y 2 capturas: así fue el macrooperativo de De la Espriella contra estructuras de alias "Iván Mordisco"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab - AFP
Corrupción

La gigantesca trama de corrupción entorno a CLAP de la que Saab era principal operador y beneficiario

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
John Bolton

"Es la misma pandilla chavista": exasesor de seguridad de Donald Trump cuestiona acuerdo petrolero con el régimen de Delcy Rodríguez

Incendios forestales en Nevada, Estados Unidos - Foto: EFE
Incendios forestales

Miles de personas fueron evacuadas por graves incendios forestales en Nevada, Estados Unidos, que alcanzan más de 6.000 hectáreas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alex Saab - AFP
Corrupción

La gigantesca trama de corrupción entorno a CLAP de la que Saab era principal operador y beneficiario

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
John Bolton

"Es la misma pandilla chavista": exasesor de seguridad de Donald Trump cuestiona acuerdo petrolero con el régimen de Delcy Rodríguez

Incendios forestales en Nevada, Estados Unidos - Foto: EFE
Incendios forestales

Miles de personas fueron evacuadas por graves incendios forestales en Nevada, Estados Unidos, que alcanzan más de 6.000 hectáreas

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

"Reunión breve pero importante": Marco Rubio revela qué habló Trump con Delcy Rodríguez sobre la reconstrucción de Venezuela

Mapamundi (Canva)
ONU

ONU aprueba una reforma para mostrar la verdadera escala de los continentes en los mapas: EE. UU. el único que votó en contra

Ilustración del dictador Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York - Foto de referencia: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores, esposa de Maduro, quiere evadir la justicia de EE. UU.: pide "libertad condicional"

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Acuerdo petrolero

Experto sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela: “Es un mal anuncio, no cumple ninguna de las expectativas”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023