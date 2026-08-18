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Martes, 18 de agosto de 2026
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Política

Colombia y EE. UU. abren la vía para eximir de aranceles a los productos nacionales tras diálogo entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio- Foto: Ilustración Canva
Presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio- Foto: Ilustración Canva
Tras un diálogo entre Abelardo y Marco Rubio, el ministro de Comercio viaja a Estados Unidos para negociar el levantamiento temporal de tarifas comerciales.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que avanzó en las gestiones para lograr la suspensión temporal de los aranceles que afectan a las exportaciones colombianas.

Según informó el mandatario, existe disposición por parte de la administración estadounidense para atender la solicitud, por lo que se dio inicio a los trámites diplomáticos de comerciales requeridos.

Para acelerar el proceso de negociación en territorio estadounidense, el ejecutivo ordenó el traslado inmediato de la delegación de Comercio

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El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viaja este martes a la capital estadounidense con el objetivo de ponerse al frente de los requerimientos técnicos y administrativos de la negociación.


El jefe de Estado expresó su reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos por el despliegue de ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescate destinados a atender la reciente emergencia en el país.

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Abelardo de la Espriella ratificó la intención de su administración de consolidar la alianza estratégica y de seguridad con Washington en el marco del contexto regional actual. “Hoy más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, concluyó.

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