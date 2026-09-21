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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Protesta en Venezuela

Vecinos de Quebrada de Armo, en el estado Portuguesa, cerraron la Troncal 5 en protesta por consecutivas fallas eléctricas

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Protesta en Quebrada de Armo (Portuguesa, Venezuela) por consecutivas fallas eléctricas - Fotos: X
Protesta en Quebrada de Armo (Portuguesa, Venezuela) por consecutivas fallas eléctricas - Fotos: X
En video quedó registrado cómo los habitantes, hartos por los repetidos apagones en el sector, protestaron con la quema de cauchos.

Vecinos de la comunidad de Quebrada de Armo, en el municipio Araure, estado Portuguesa (Venezuela), nuevamente cerraron la Troncal 5.

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En videos quedó registrado cómo los habitantes, hartos por los repetidos apagones en el sector, protestaron con la quema de cauchos.

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Quebrada de Armo se encuentra en el municipio Araure del estado Portuguesa. Está situada en la región centroccidental de Venezuela, cerca de la localidad de Distribuidor Guacuy y el sector Algodonal.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de septiembre, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.

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