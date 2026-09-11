“Todavía existen enemigos que nos odian”: secretario de Guerra de EEUU en la conmemoración del 11S

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció unas palabras en el evento de conmemoración por los 25 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y se refirió a la guerra contra el régimen de Irán “Todavía existen enemigos que nos odian cada día, enemigos conspiran para limitar nuestro poder y matar a nuestros ciudadanos como los terroristas islámicos, pero permanecemos vigilantes. Durante los últimos meses hemos arrasado con el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo, nuestros guerreros han combatido contra la teocracia islámica que ha deseado nuestra muerte durante casi medio siglo y que celebró lo del 11 de septiembre", aseveró.