Cayó en México una red de tráfico de migrantes que enviaba personas a EE. UU. mediante túneles

Autoridades mexicanas informaron este viernes que detuvieron a ocho supuestos integrantes de un grupo criminal que traficaba migrantes a través de túneles que conectaban con Estados Unidos.

Según el Gabinete de Seguridad de México, el grupo delictivo, conocido como "La Tía", traficaba migrantes por medio de túneles en la fronteriza Ciudad Juárez que conducían a Estados Unidos.

La célula criminal también está involucrada con otros delitos como narcotráfico, secuestro y extorsión.

En el operativo realizado en los estados de Jalisco y Chihuahua, cayó la presunta líder de la agrupación, conocida como "La Tía".

"Los detenidos están relacionados con delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos. También se aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo y terminales de pago", señaló el Gobierno de México.

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Las investigaciones sobre ese grupo se iniciaron en enero a partir de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, "donde se exponía una posible red que traficaba personas(...) hacia dicho país", informó en un comunicado la fiscalía mexicana.

Hace unas semanas, México y Estados Unidos reforzaron la seguridad en Ciudad Juárez para impedir el paso de migrantes y grupos delictivos, por medio de operativos por aire y tierra.

Cabe recordar que desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025, el gobierno estadounidense ha endurecido sus políticas migratorias y le ha exigido a México frenar el tráfico de migrantes.