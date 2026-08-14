A 'cabildo abierto': Ciudadanos del estado Portuguesa piden intervenir a la Policía de la región por múltiples testimonios de abuso de autoridad

Decenas de ciudadanos del estado venezolano de Portuguesa piden intervenir a la Policía de la región por múltiples testimonios de abuso de autoridad y extorsión.

En un encuentro comunitario a 'cabildo abierto' (asamblea pública y extraordinaria), muchas personas denunciaron a varios funcionarios de la Policía por cometer diferentes delitos.

En varios videos quedó registrado el momento en que diferentes habitantes señalaron a diversos uniformados, en especial a un comandante.

Con micrófono en mano y evidente indignación, varias personas se llenaron de valentía para hablar de las irregularidades.

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Ante las denuncias, muchos asistentes aplaudieron el valor de la mujer para enfrentar a los agentes policiales.

Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.