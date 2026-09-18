Habitantes de la parroquia Canelones, municipio Turén del estado Portuguesa, encienden barricadas en protesta por los prolongados apagones

Habitantes de la parroquia Canelones, en el municipio Turén del estado Portuguesa, salieron a las calles la noche del jueves 17 de septiembre para protestar por los constantes cortes de electricidad que afectan a la comunidad.

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Durante la manifestación, los vecinos quemaron cauchos, realizaron cacerolazos y bloquearon algunas calles como medida de presión para exigir respuestas ante las fallas en el servicio eléctrico.

Los ciudadanos denunciaron que los apagones se prolongan por más de ocho horas al día.

Las protestas también se registraron en otros municipios de Portuguesa, entre ellos San Rafael de Onoto y Guanarito. Los manifestantes cuestionaron la respuesta de Corpoelec y exigieron soluciones ante las fallas.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de septiembre, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.