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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Venezolano graba el momento en el que sale apresuradamente por las escaleras de su edificio entre paredes rotas y más daños estructurales

junio 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Daños ocasionados por el terremoto en Venezuela - Fotos: Instagram
Daños ocasionados por el terremoto en Venezuela - Fotos: Instagram
Fueron dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter los que sacudieron a Venezuela la noche del miércoles.

Entre los muchos videos posteriores a los trágicos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela aparece el de un hombre que grabó el momento en el que sale apresuradamente por las escaleras de su edificio entre paredes rotas y más daños estructurales.

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"¿Qué locura es esta?... Acabo de entrar, mier... Acabo de entrar, acabo de subir en el ascensor", dijo el hombre mientras corría escaleras abajo.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas sostienen que los terremotos provocaron la muerte de al menos 188 personas.

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Asimismo, afirman que más de 1.500 personas se encuentran heridas. Mientras tanto, el número de desaparecidos, debido a la coyuntura, es indeterminado.

Fueron dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter los que sacudieron a Venezuela la noche del miércoles.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

Aparte de las víctimas fatales, lesionados y desaparecidos, miles de familias, según lo visto en plataformas digitales, se encuentran damnificadas.

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Hace más de 50 años, Caracas ya había vivido una tragedia similar. El 29 de julio de 1967, Venezuela sufrió un terremoto de mayor gravedad, dejando a su paso víctimas fatales.

Conocido como el 'Terremoto de Caracas', según reportes de archivo, dejó un saldo de 236 a 301 muertos y más de 2.000 heridos. El sismo de magnitud 6,6 azotó la ciudad capitalina, colapsando varios edificios, dejando un balance catastrófico.

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