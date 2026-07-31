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Viernes, 31 de julio de 2026
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Terremoto

Del terremoto en Venezuela al desastre en Japón: el médico que volvió al frente de otra emergencia

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Ayuda humanitaria -Foto: EFE
Ayuda humanitaria -Foto: EFE
Mototaka Inaba, integrante de Peace Winds Japan, volvió a su país luego de colaborar en Venezuela y ahora atiende a los afectados por el sismo en el país asiático.

Pocas semanas luego de ser partícipe en las labores de asistencia debido al devastador doble terremoto que azotó a Venezuela, el médico japonés Mototaka Inaba de nuevo enfrenta una emergencia de gran magnitud. En esta ocasión lo ha hecho en su propio país, el cual sufrió un sismo de magnitud 7,1 registrado el martes en el suroeste de Japón dejando al menos 35 fallecidos y millas de personas desplazadas.

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Inaba, quien es integrante de la organización humanitaria Peace Winds Japan, se dirigió de forma inmediata a la zona que ha sido testigo de afectaciones para ser soporte de las tareas médicas y de rescate. Uno de los puntos más críticos fue el centro comercial Aeon Mall, en la localidad de Kashima, sitio donde una explosión se generó al parecer, por una fuga de gas, agravó los daños ocasionados por el terremoto.

"La atmósfera era de extrema tensión", relató el médico en una videollamada con periodistas, al reavivar su llegada al lugar del desastre. Según explicó, el segundo piso del edificio estaba colapsado y decenas de rescatistas estaban trabajando sin descanso alguno y bajas temperaturas extremas para encontrar a posibles sobrevivientes entre los escombros.

Inaba resaltó que la evacuación rápida del establecimiento fue de mucha ayuda para que no se diese una tragedia de mayor escala. Según su testimonio, unas 3.000 personas estaban en el centro comercial cuando ocurrió el movimiento sísmico. No obstante, consiguieron evacuar antes de que la explosión destrozara parte de la estructura. "Al tratarse de una explosión de gran escala en un centro comercial, la situación podría haber derivado en millas de víctimas", dijo, en declaraciones recogidas por EFE.

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Las autoridades japonesas anunciaron este viernes que el saldo de víctimas mortales subió a 35 personas, a la vez que siguen las operaciones para encontrar sobrevivientes atrapados. A la vez, más de 9.000 habitantes se encuentran en centros de evacuación por los daños en viviendas ya la interrupción de servicios básicos como el suministro de agua y electricidad.

El médico, de igual forma, alertó sobre las difíciles condiciones que tienen los damnificados por la mezcla de la emergencia y la intensa ola de calor. "La falta de servicios básicos como agua y luz genera condiciones sumamente extremas: personas durmiendo en los recibidores de sus casas o sobre el asfalto debido al calor sofocante dentro de las viviendas y refugios", explicó.

Antes de regresar a Japón, Inaba hizo parte del equipo de especialistas que fue a Venezuela para atender a las víctimas del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, hecho que ocurrió el pasado 24 de junio. Su experiencia en los dos desastres representa la rápida respuesta de los equipos internacionales de emergencia y los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud en escenarios marcados por la destrucción, la escasez de recursos y la necesidad de asistencia inmediata.

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