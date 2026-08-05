Peligro vial: Colapsó parte de la carretera en la entrada de Aguada Grande, en el municipio Urdaneta del estado Lara

Un socavón colapsó gran parte de la carretera principal en la entrada de la población de Aguada Grande, en el municipio Urdaneta del estado Lara. Tal situación dejó dicha la arteria vial en riesgo de incomunicación total.

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Las constantes precipitaciones de los últimos días han hundido de a poco el terreno, afectando severamente la transitabilidad de vehículos e insumos agrícolas hacia el municipio de Siquisique y Barquisimeto (capital de Lara).

En imágenes compartidas en redes sociales se ve a una unidad de transporte público con pasajeros, la cual quedó atrapada justo al borde del abismo tras ceder el terreno, obligando a una evacuación de emergencia.

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Habitantes del sector hicieron un llamado urgente al gobierno larense para que se realicen las reparaciones técnicas estructurales necesarias para evitar una tragedia.

Según expertos, el colapso de la red vial en el interior de Venezuela se debe principalmente a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte del Estado.

Agregan que también se debe a la escasez de inversión pública sostenida, el impacto de fuertes precipitaciones que generan socavones y fallas de borde, y la obsolescencia del asfalto ante el paso constante de transporte pesado.

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Gremios de ingeniería y transporte, como la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (Sotravial), señalan que más del 80% de las carreteras nacionales presentan condiciones regulares o malas debido a la ausencia de planes viales integrales.