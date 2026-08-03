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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Gustavo Petro

El retrato de Petro para la Casa de Nariño que costó cerca de 75 millones de pesos: así fue la ceremonia de instalación

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro dejó ver el retrato que quedará en La Casa de Nariño - EFE
Gustavo Petro dejó ver el retrato que quedará en La Casa de Nariño - EFE
El retrato, que ya ha sido expuesto en redes sociales, muestra un paisaje del campo colombiano con mariposas amarillas, mientras que, en primer plano, aparece Gustavo Petro vestido de blanco, con tenis y una pierna cruzada.

El presidente Gustavo Petro, quien dejará su cargo el 7 de agosto, envió un nuevo mensaje de despedida. A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó que “la mejor venganza es el olvido de todo lo que ocurrió y el mayor triunfo, el amor del pueblo que pude desencadenar en medio de las turbulencias del odio”. “El amor hace perdurables las obras del gobierno de la Vida”.

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Asimismo, Gustavo Petro aseguró que durante su mandato logró que 4,5 millones de colombianos salieran de la pobreza e insistió en que hoy millones de personas viven en la “Colombia más bella”.

Fui fiel a mi consigna y logré que 4,5 millones de seres humanos, de personas, salieran de la pobreza y que salieran dos millones de personas de la pobreza extrema hasta el momento en que jure el nuevo presidente. Mis logros se miden en vidas humanas que hoy, por decenas de millones de personas, viven mejor en la Colombia bella”, aseguró.

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En ese contexto, este lunes se conoció el retrato del presidente Petro que quedará en la Casa de Nariño. Hace unas horas, en el pasillo donde se exhiben los cuadros de todos los expresidentes, se llevó a cabo el acto oficial de instalación.

El retrato, que ya ha sido expuesto en redes sociales, muestra un paisaje del campo colombiano con mariposas amarillas, mientras que, en primer plano, aparece Gustavo Petro vestido de blanco, con tenis y una pierna cruzada.

Finalmente, cabe resaltar que el cuadro está avaluado en cerca de 75 millones de pesos y fue realizado por Luis Jaime Rodríguez, el mismo pintor de “Somos Invencibles”, la obra que retrata a un niño cubierto con una bandera palestina en medio de la guerra en Medio Oriente.

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