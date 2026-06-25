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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Un italiano está entre las víctimas mortales de los terremotos que sacudieron a Venezuela; sigue la búsqueda desesperada de sobrevivientes

junio 25, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
De acuerdo con lo informado por Jorge Rodríguez, la cifra de muertos está en 188 y hay más de 1.500 personas heridas.

Un ciudadano italiano murió debido al derrumbe de un edificio durante los dos grandes terremotos que sacudieron a Venezuela, informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

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El hombre, de doble nacionalidad italiana y venezolana y nacido en 1970, falleció en el estado de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, señaló el ministerio en un comunicado, y añadió que tenía familiares que residen en Italia.

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Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el miércoles. Jorge Rodríguez, cifró el número de muertos en al menos 188, con más de 1.520 heridos.

Italia calcula que hay unos 170.000 titulares de pasaporte italiano en Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, prometió enviar al país personal italiano para asistencia de emergencia y aviones militares.

"El gobierno hará todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano y estar cerca de la gran comunidad de italianos que vive allí", escribió en X.

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