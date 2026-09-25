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Venezuela

Venezuela cumple un mes sin actualizar las cifras del terremoto y deja sin respuesta interrogantes sobre la evolución de la emergencia

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Terremoto Venezuela | Foto EFE
Terremoto Venezuela | Foto EFE
El régimen de Delcy Rodríguez no publica nuevo parte desde el 24 de agosto, mientras sigue sin ofrecer una cifra oficial de desaparecidos.

El régimen de Delcy Rodríguez ya cumplió este 24 de septiembre un mes desde que actualizó el reporte oficial de las víctimas y los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. El último balance dejó en 6.509 la cifra de fallecidos, sin que se hayan divulgado desde entonces un nuevo parte acerca de la magnitud de la tragedia.

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El doble terremoto, con magnitudes de 7,2 y 7,5, sacudió sobre todo el norte del país y dejó graves daños en zonas de La Guaira, Caracas y algunas otras regiones. En las semanas posteriores, el régimen actualizó progresivamente el número de víctimas, pero esas publicaciones se pausaron el 24 de agosto.

La falta de una nueva actualización deja sin respuesta muchos interrogantes sobre la evolución de la emergencia. Entre ellos está el número de personas que siguen desaparecidas, una cifra que el régimen no incorpora de manera oficial a sus reportes públicos.

La ausencia de ese dato está siendo uno de los puntos de mayor transcendencia de cuestionamiento cercana de la información proporcionada. Una cobertura de EFE publicada semanas atrás indicó que no ofrecían una cifra de desaparecidos, al tiempo que una iniciativa ciudadana contabilizaba entonces miles de personas con un paradero que no había podido ser confirmado.

El último balance igualmente incluía otros indicadores de la emergencia. En reportes anteriores, informaron de miles de heridos, personas sin vivienda, edificios afectados y campamentos temporales que habían sido instalados para atender a los damnificados. La cifra de fallecidos aumentó progresivamente desde los primeros días tras los sismos.

El silencio oficial además contrasta con la continuidad de las labores que tienen relación con la identificación de víctimas y la atención de los afectados. En julio, el régimen convocó a familiares a participar en la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar cuerpos recuperados de los escombros, en especial La Guaira y Caracas.

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La situación ahora posee especial relevancia porque el terremoto dejó daños de gran magnitud en infraestructura residencial y pública. En uno de los últimos balances divulgados se contabilizaban cientos de edificaciones afectadas y otras colapsadas por completo.

Organizaciones y medios independientes señalaron discrepancias entre los registros oficiales y distintas estimaciones de personas desaparecidas. Estas cifras no equivalen a un balance que esté confirmado de víctimas y tienen que ser vistas como reportes o estimaciones no oficiales.

De momento, 6.509 fallecidos siguen siendo la última cifra oficial que está disponible, aunque transcurrió ya un mes desde su publicación. Tampoco existe un nuevo balance gubernamental que deje conocer si el número de víctimas, desaparecidos, damnificados o edificaciones afectadas se modificó.

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