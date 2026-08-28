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Viernes, 28 de agosto de 2026
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ICE

Denuncian que agente de ICE dejó un arma en uno de los aeropuertos de Estados Unidos mientras realizaba un operativo migratorio

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Foto de ICE (AFP)
Foto de ICE (AFP)
El incidente tuvo lugar el 21 de julio en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, un importante centro de conexión para vuelos nacionales e internacionales.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejó un arma en un baño público después del control de seguridad en un importante aeropuerto de Estados Unidos, según informó el viernes un funcionario del aeropuerto.

El incidente tuvo lugar el 21 de julio en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, un importante centro de conexión para vuelos nacionales e internacionales.

Un auxiliar de vuelo descubrió el arma en un puesto en la zona posterior al control de seguridad previo al vuelo, según declaró a la AFP el portavoz del aeropuerto, Doug Yakel.

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Los agentes de seguridad llegaron para acordonar el baño y los agentes de la policía de San Francisco se encontraban en el lugar cuando el agente del ICE regresó para recuperar el arma.

Ni el ICE ni la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), el organismo responsable de la seguridad aeroportuaria, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Desde que Donald Trump recuperó la Casa Blanca, se ha producido un enorme aumento en el número de agentes del ICE que operan en todo Estados Unidos, ya que el presidente busca cumplir sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas.

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Los críticos afirman que la expansión ha conllevado un descenso en los estándares de reclutamiento y capacitación, incluso cuando la agencia está recibiendo cuantiosos recursos para equipar a su personal con nuevas herramientas, como los guantes de electrochoque que se presentaron este mes.

La agencia fue objeto de duras críticas por una serie de tiroteos mortales ocurridos durante operaciones policiales, incluidos los de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero.

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