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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Fútbol

Piden investigar al exdelantero del Barcelona Samuel Eto'o por presuntamente recibir dinero de Rusia por un partido ante Camerún

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Samuel Eto'o - Foto: EFE
Samuel Eto'o - Foto: EFE
Eto'o mostró su apoyo al asediado presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La Asociación de Clubes de Fútbol Amateur de Camerún (ACFAC) ha solicitado una investigación sobre la Federación Camerunesa de Fútbol y su presidente, el exjugador Samuel Eto'o, a raíz de informes de los medios de comunicación sobre supuestos casos de corrupción.

Eto'o ha sido acusado de recibir indebidamente un pago de la Federación Rusa de Fútbol en relación con un partido amistoso entre ambos países en octubre de 2023.

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Según la ACFAC, la Unión Rusa de Fútbol presuntamente violó los términos de su contrato con la federación camerunesa FECAFOOT al transferir alrededor de 567.000 euros (654.000 dólares) a una cuenta bancaria que no pertenecía a esta última.

La asociación también anunció su intención de presentar una demanda contra el exdelantero del Barcelona y del Inter de Milán, Eto'o, ante los tribunales cameruneses, así como una denuncia legal aparte en Rusia contra la Unión Rusa de Fútbol.

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El mes pasado, Eto'o mostró su apoyo al asediado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmando que "no ha hecho nada malo" a pesar de la creciente presión para que dimita por un controvertido plan de venta de los derechos del Mundial.

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