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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Policía

Estas son las imágenes de la operación San Gabriel en la que fueron capturados presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Colombia

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Operación San Gabriel - Captura de pantalla Policía de Colombia - X
Operación San Gabriel - Captura de pantalla Policía de Colombia - X
Los procedimientos fueron desarrollados de manera simultánea en Aracataca, Zona Bananera, Algarrobo y San Sebastián de Buenavista.

Una nueva ofensiva contra las estructuras criminales que operan en el departamento del Magdalena dejó 11 personas capturadas, un adolescente de 17 años aprehendido y nueve armas de fuego incautadas, según informó la Policía Nacional tras la denominada operación “San Gabriel”.

Los procedimientos fueron desarrollados de manera simultánea en Aracataca, Zona Bananera, Algarrobo y San Sebastián de Buenavista, y estuvieron dirigidos contra personas señaladas por las autoridades de pertenecer o tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como Los Pachencas, el grupo delincuencial Los Primos y el Clan del Golfo.

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De acuerdo con el reporte oficial, siete de las capturas y la aprehensión del menor estarían relacionadas con hechos de extorsión, mientras que otras cuatro personas fueron detenidas por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte ilegal de armas y municiones. Durante los operativos también fueron incautados teléfonos celulares, motocicletas, documentos y otros elementos que serán analizados dentro de las investigaciones.

Uno de los procedimientos se desarrolló en Aracataca, donde fue capturado un hombre conocido como alias “Zarco”, señalado de presuntamente exigir 1,5 millones de pesos a comerciantes bajo amenazas. Según las autoridades, en su poder fueron encontrados manuscritos con nombres y números telefónicos de posibles víctimas, además de dinero, un celular y una motocicleta.

La operación también alcanzó a otros presuntos integrantes de estructuras que mantienen actividad criminal en esta zona del Caribe colombiano. En Zona Bananera, por ejemplo, fueron capturados dos hombres conocidos como alias “Chatarra” y “Pocho”, mientras que, en otros procedimientos, las autoridades reportaron capturas relacionadas con presuntos cobradores y dinamizadores de extorsiones.

Cabe resaltar que este resultado ocurre en un departamento donde las autoridades han mantenido operativos contra organizaciones vinculadas con extorsiones, homicidios y disputas por el control de economías ilegales.

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En los últimos meses, la Policía ha reportado acciones contra Los Primos y el Clan del Golfo en municipios como Fundación y Aracataca, mientras que también ha advertido sobre la presencia y confrontaciones de otras estructuras armadas en la región Caribe.

Finalmente, con la operación “San Gabriel”, la Policía aseguró que busca afectar las redes que utilizan las amenazas y la intimidación contra comerciantes y ciudadanos para obtener recursos mediante la extorsión. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las investigaciones para establecer su eventual responsabilidad y el alcance de las actividades que les atribuyen.

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