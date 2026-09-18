Cincinnati se queda con beisbolista venezolano tras su salida de los Yankees y apuesta por su versatilidad

Los Cincinnati Reds reclamaron este viernes al venezolano Oswaldo Cabrera desde waivers de los New York Yankees, poniendo fin a la etapa del jugador de 27 años con la organización neoyorquina y abriendo una nueva oportunidad en su carrera en las Grandes Ligas.

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La decisión llega a tan solo dos días luego de que los Yankees designasen a Cabrera para con el objetivo de liberar un espacio en su roster de 40 jugadores. Cincinnati, que ya está fuera de la contienda por la postemporada, decidió apostar por un pelotero y su principal característica es su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones.

Cabrera puede jugar en casi todo el cuadro e igualmente en los jardines. En su paso por Nueva York actuó en las distintas posiciones del infield y en los jardines, una versatilidad que hoy día puede darle opciones para luchar por un lugar con los Reds de cara al cierre de la temporada y, especialmente, para el proyecto de 2027.

El mánager de Cincinnati, Terry Francona, detalló que la organización ve posibilidades de que Cabrera siga en el equipo la siguiente temporada. “Es un tipo que creemos que posiblemente pueda quedarse aquí y estar con nuestro club el próximo año”, señaló Francona, según MLB. El dirigente además destacó los informes recibidos sobre el jugador y su capacidad para actuar en siete posiciones.

La llegada a Cincinnati llega tras un año complicado para el venezolano en las Grandes Ligas. Cabrera solo jugó tres partidos con los Yankees en 2026 y finalizó sin hits en nueve turnos. No obstante, su desempeño en Triple-A fue muy diferente.

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Con Scranton/Wilkes-Barre disputó 122 partidos y registró promedio de .288, con 19 jonrones y 69 carreras impulsadas. Esos números han sido uno de los elementos que hicieron atractivo al jugador para los Reds, que al igual, tendrán bajo su control al venezolano para las próximas temporadas.

Cabrera desarrolló toda su carrera profesional en la organización de los Yankees desde que firmó como agente libre internacional en julio de 2015. Debutó en las Grandes Ligas en 2022 y alcanzó 304 partidos con Nueva York, con un promedio de .232, 20 cuadrangulares y 95 carreras impulsadas.