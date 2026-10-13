El papa León XIV acudió al hospital Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo pulmonar antes de su viaje a Sudamérica

A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV será operado este martes en Roma para extirparle un nódulo pulmonar, una intervención considerada de bajo riesgo por los especialistas.

El pontífice, de 71 años, saludó con la mano a los seguidores congregados frente al Vaticano desde la ventanilla del vehículo en el que fue trasladado al hospital Gemelli, donde tradicionalmente son atendidos los papas.

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Llegó al centro médico poco después, a las 13H10 (hora local), constataron los periodistas.

La operación tendrá lugar este martes por la tarde, indicó el Vaticano.

Esta intervención, destinada a extraer un pequeño nódulo en el pulmón, constituye la primera alerta de salud para el papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

La convalecencia de León XIV podría durar aproximadamente una semana, informó la Santa Sede sobre esta operación que ocurre a menos de un mes de un largo viaje a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 al 17 de noviembre, una gira muy esperada con un programa especialmente intenso.

"Tal y como se había anunciado, el #PapaLeónXIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora", dijo el Vaticano.

El domingo, al término de la oración del Ángelus, León XIV había anunciado que este nódulo había sido descubierto "en una fase muy temprana" durante unos recientes exámenes médicos, un anuncio que sorprendió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro y a los católicos de todo el mundo.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó el sumo pontífice.

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Su declaración supuso una transparencia poco habitual en el Vaticano, donde la comunicación sobre la salud de los papas está tradicionalmente muy controlada, pese a los esfuerzos de su predecesor argentino Francisco, fallecido en abril de 2025, por una mayor apertura.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que "nadie se lo esperaba", aunque el problema fue detectado rápidamente, y aseguró haber encontrado al papa "sereno" el lunes por la noche.

El cardenal japonés Tarcisio Isao Kikuchi, que también lo vio el lunes, declaró por su parte que el pontífice estaba "muy relajado, como siempre".

Robert Prevost, nombrado jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025, nació en Chicago, Estados Unidos, pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde lo esperan con grandes preparativos en noviembre.