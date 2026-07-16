Difunden primera imagen del activista Beto Coral en avión que lo trae a Colombia tras ser deportado en Estados Unidos

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificó el proceso migratorio como una persecución directa.

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Varios periodistas y medios locales difundieron este jueves la primera imagen del activista Beto Coral al interior del avión que lo trae de vuelta, desde Estados Unidos a Colombia, tras ser deportado.

El presidente Gustavo Petro incendió el debate político este jueves tras referirse a la deportación.

A través de su cuenta de X, Petro confirmó la llegada de Franklin Humberto Coral, conocido en redes sociales como “Beto Coral”, tras ser deportado por el gobierno norteamericano.

En una publicación que ha generado fuerte controversia, el mandatario responsabilizó directamente al abogado y electo presidente de la Republica Abelardo de la Espriella, de estar detrás del arresto del activista político de izquierda.

"Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecución directa de Abelardo de la Espriella. Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas", expresó Petro en su perfil oficial de X.

El presidente lanzó además un fuerte llamado de atención sobre el trato que reciben los connacionales deportados, instando a la futura administración a no permitir vejámenes: "Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados. Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país", puntualizó.

Beto Coral vuelve después de un mes de su detención en Phoenix, Arizona. Esto sucedió el pasado 16 de junio.



La noticia de su arresto fue dada a conocer por el periodista Daniel Coronell. Beto Coral alcanzó a llamarlo antes de que las autoridades de Homeland Security Investigations (HSI) le quitaran el teléfono.

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Por su parte, figuras de la coalición del Pacto Histórico, como el exsenador Gustavo Bolívar, se han sumado a las muestras de apoyo hacia el activista, convocando a la ciudadanía a recibirlo en Colombia "como un símbolo de lucha, dignidad y resistencia". Se prevé que Coral arribe al país en la noche de este jueves en un avión operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).