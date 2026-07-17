Estas son las primeras imágenes de cómo se vivió terremoto de magnitud entre 7,3 y 7,4 que sacudió a México, El Salvador y Guatemala

Varios usuarios en las redes sociales han publicado imágenes de cómo se vivió en El Salvador, México y Guatemala un fuerte terremoto, que ha sido clasificado con magnitudes de 7,3 y 7,4 y que sacudió a estos tres países este viernes 17 de julio.

En las imágenes se ven personas evacuando sus viviendas y alarmas sonando ante la emergencia.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.3 y una profundidad de 15.2 kilómetros. Su epicentro estuvo en el mar, frente las costas de México y Guatemala.

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El Servicio Geológico Colombiano estableció por su parte que la magnitud del sismo fue de 7,4 con una “profundidad superficial” en Puerto Madero, México.

En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3.5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.

En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió "largo y fuerte", dijo otro testigo de Reuters. También se percibió en estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, aunque, por el momento, no se registraban daños ni heridos.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que "es posible" que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Sin embargo, autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país.