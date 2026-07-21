Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos entregó un informe que habla sobre las redes de espionaje del régimen cubano en Washington y las redes de financiación del terrorismo en el hemisferio occidental. “Agentes cubanos se infiltraron en las altas esferas del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono, operando de incógnito durante décadas sin ser detectados”, dice un extracto del reporte de 100 páginas.