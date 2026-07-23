PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Mientras Estados Unidos anuncia nuevas sanciones hacia el aparato estatal y dos personas vinculadas con el régimen cubano en medio de la profunda crisis que enfrenta la isla, a la dictadura parece importarle poco estas medidas, pues pretende desviar la atención alardeando de la producción de la bebida alcohólica ‘Guayabita del Pinar”. Para tratar este tema, el programa Club de Prensa de NTN24 conversó con el periodista de TV Azteca, Rodrigo Lema.