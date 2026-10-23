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Venezuela

"Yo no estoy de acuerdo con esos tiempos": Juan Pablo Guanipa rechaza esperar hasta 2028 para que haya elecciones en Venezuela

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano - Foto: EFE
El dirigente opositor cuestionó la propuesta de Dinorah Figuera y aseguró que, con voluntad política y un nuevo Consejo Electoral, los comicios pueden acelerarse.

Juan Pablo Guanipa rechazó la posibilidad de que Venezuela tenga que esperar hasta finales de 2027 o inicios de 2028 para celebrar elecciones presidenciales. El dirigente opositor solicitó acelerar el calendario electoral y defendió que los venezolanos puedan votar cuanto antes.

“Tenemos que acelerar los tiempos. Yo no estoy de acuerdo con esos tiempos. Yo digo que tenemos que hacer una elección lo más pronto posible”, aseguró Guanipa en una entrevista con el periodista Raúl Castillo, de Bravo Stream, en medio de la movilización opositora realizada el jueves en Caracas.

Sus declaraciones responden a la postura de Dinorah Figuera, quien piensa que los comicios tienen que celebrarse cuando existan garantías suficientes para asegurar un proceso transparente y confiable. En una entrevista con El Nacional, Figuera indicó que las elecciones pueden llegar a concretarse a finales del próximo año o a comienzos de 2028.

El dirigente de Primero Justicia aseguró que el país podría avanzar hacia las elecciones si se nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y se atienden varios asuntos pendientes: actualizar el Registro Electoral, habilitar a dirigentes políticos y regresar a los partidos las condiciones necesarias para participar.

Para Guanipa, estos cambios no necesitan una reforma legal, sino una decisión política que deje poner en marcha el proceso.

“Eso no se hace modificando leyes, es voluntad política lo que hace falta para que este país pueda tener el cambio político que aspira Venezuela”, aseguró.

Figuera, quien encabeza la delegación opositora en la mesa de diálogo, insiste en que anunciar una fecha sin corregir los problemas del sistema electoral podría poner en riesgo la credibilidad de los resultados.

Entre los cambios que ve necesarios, están la revisión del Registro Electoral, la recuperación de las tarjetas de los partidos, el levantamiento de inhabilitaciones políticas y la renovación de instituciones que tienen vínculo con el proceso.

La diferencia entre los dos refleja el debate sobre los tiempos y las condiciones para celebrar elecciones en Venezuela. Mientras Guanipa solicita acelerar la convocatoria, Figuera piensa que es prioritario garantizar que los comicios sean transparentes y que sus resultados sean reconocidos.

La fecha electoral sigue sin definirse, al tiempo que sectores de la oposición reclaman una ruta concreta para que los venezolanos puedan elegir a sus gobernantes.

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