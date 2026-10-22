TSJ Programa: El Informativo Designan 12 representantes de la sociedad civil para Comité de Postulaciones del TSJ ¿Quiénes son? octubre 22, 2026 Por: Redacción NTN24 . Este proceso se desarrolla en el contexto de los diálogos impulsados desde Washington. También le puede interesar TSJ Designan 12 representantes de la sociedad civil para Comité de Postulaciones del TSJ ¿Quiénes son? Ejército de Colombia Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia ELN Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo Movilizaciones A una sola voz: el pueblo venezolano se manifestó en las calles exigiendo convocatoria a elecciones ELN Quirúrgico y contundente: así fue el bombardeo de De la Espriella al ELN que habría abatido a cabecilla de esa organización terrorista Delcy Rodríguez Dinorah Figuera se reunió con Delcy Rodríguez en el tercer ciclo de diálogo: esto se sabe Compartir en: