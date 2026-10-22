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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Programa: El Informativo

Designan 12 representantes de la sociedad civil para Comité de Postulaciones del TSJ ¿Quiénes son?

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
. Este proceso se desarrolla en el contexto de los diálogos impulsados desde Washington.

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