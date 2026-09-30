Así celebraron los pasajeros de Flydubai el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras momentos de pánico por piloto que intentó estrellar el avión

Unos 180 pasajeros vivieron momentos de pánico en las últimas horas luego de que un piloto presuntamente intentara estrellar el avión que partió desde Dubái hacia Tel Aviv, Israel.

Imágenes conocidas recientemente muestran el momento de júbilo que vivieron los pasajeros luego de aterrizar con éxito en Arabia Saudita.

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Un video publicado en redes sociales por uno de los pasajeros permitió ver el momento exacto en el que el avión se aproxima al aeropuerto de Tabuk con los pasajeros a salvo.

Las personas a bordo aplauden y se alegran de haber aterrizado a salvo tras vivir momentos de pánico ante un presunto intento de uno de los pilotos de estrellar la aeronave.

Según los registros, el avión descendió de 33.000 pies a unos 17.000 en 30 segundos mientras se presentaba la emergencia.

Varios medios israelíes afirman que una pelea entre los pilotos provocó que se activara una señal de socorro.

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Al parecer, dos pilotos viajaban en el avión como pasajeros y tomaron el mando para llevar a cabo el aterrizaje de emergencia, afirma la prensa israelí.

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército israelí había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.