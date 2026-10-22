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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Ecuador
Programa: La Tarde

“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
En Ecuador, las autoridades detuvieron a la excandidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana (RC) por presuntas irregularidades en el financiamiento político durante la campaña presidencial de 2023. Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Leonardo Laso, experto en comunicación política, quien manifestó su preocupación teniendo en cuenta los comicios regionales próximos a celebrarse en territorio ecuatoriano.

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