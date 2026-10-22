“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

En Ecuador, las autoridades detuvieron a la excandidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana (RC) por presuntas irregularidades en el financiamiento político durante la campaña presidencial de 2023. Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Leonardo Laso, experto en comunicación política, quien manifestó su preocupación teniendo en cuenta los comicios regionales próximos a celebrarse en territorio ecuatoriano.