Estrella del béisbol sorprende a vendedor ambulante en Caracas al comprar una camiseta con su rostro

Un referente del béisbol sorprendió a un vendedor ambulante en Caracas, Venezuela, al comprarle una camiseta con una imagen del propio pelotero.

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Se trata del beisbolista criollo Maikel García, quien recientemente se paseó por una calle concurrida de la capital venezolana.

A través de un video se ve a García, acompañado por varias amistades, recorriendo un puesto de venta de camisetas y prendas deportivas.

Allí, el pelotero, quien portaba suéter, gorra y lentes de sol, saludó a un joven vendedor y le preguntó si le podía regalar la camiseta. "Hermano... ¿No me la regalas?", pronunció el atleta.

Inicialmente, el comerciante no reconoció al beisbolista, quien posteriormente se quitó los lentes y la gorra.

Nuevamente, García le preguntó: "¿No me la regalas?, ¿qué talla es?". Tras la interrogante, el vendedor respondió sonrientemente: "No te reconocía, es talla L, te la regalo".

Segundos después, García se puso la camiseta con su imagen y le preguntó: "¿Cuánto es?, yo te la pago".

El vendedor, por su parte, sostuvo: "4 dólares, pero déjalo así". Ante esto, el campeón del Clásico Mundial de Béisbol y grandeliga dio más de la cuenta al comerciante por su atención y buena disposición.

García, recordemos, fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras liderar ofensiva y defensivamente a la selección de Venezuela para conquistar su primer título en la historia del torneo.