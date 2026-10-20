Estrella del béisbol sorprende a vendedor ambulante en Caracas al comprar una camiseta con su rostro
Un referente del béisbol sorprendió a un vendedor ambulante en Caracas, Venezuela, al comprarle una camiseta con una imagen del propio pelotero.
Se trata del beisbolista criollo Maikel García, quien recientemente se paseó por una calle concurrida de la capital venezolana.
A través de un video se ve a García, acompañado por varias amistades, recorriendo un puesto de venta de camisetas y prendas deportivas.
Allí, el pelotero, quien portaba suéter, gorra y lentes de sol, saludó a un joven vendedor y le preguntó si le podía regalar la camiseta. "Hermano... ¿No me la regalas?", pronunció el atleta.
Inicialmente, el comerciante no reconoció al beisbolista, quien posteriormente se quitó los lentes y la gorra.
Nuevamente, García le preguntó: "¿No me la regalas?, ¿qué talla es?". Tras la interrogante, el vendedor respondió sonrientemente: "No te reconocía, es talla L, te la regalo".
Segundos después, García se puso la camiseta con su imagen y le preguntó: "¿Cuánto es?, yo te la pago".
El vendedor, por su parte, sostuvo: "4 dólares, pero déjalo así". Ante esto, el campeón del Clásico Mundial de Béisbol y grandeliga dio más de la cuenta al comerciante por su atención y buena disposición.
García, recordemos, fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras liderar ofensiva y defensivamente a la selección de Venezuela para conquistar su primer título en la historia del torneo.