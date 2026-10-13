Fuerte temblor de magnitud 5,0 sacudió a Colombia: el movimiento telúrico se produjo en las horas de la tarde y esto se sabe

Un sismo de magnitud 5,0 se registró en la tarde de este martes 13 de octubre de 2026 en Colombia, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:24 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 149 kilómetros.

Según la información publicada por la entidad, el epicentro se localizó a seis kilómetros de Los Santos, en las coordenadas 6,80 grados de latitud norte y -73,14 grados de longitud. La magnitud fue actualizada a 5,0, luego de que el boletín preliminar reportara inicialmente un movimiento de magnitud 5,2 y una profundidad de 154 kilómetros.

Tras el evento sísmico, ciudadanos reportaron haber sentido el temblor en diferentes zonas del país. Entre los lugares mencionados en los reportes difundidos públicamente se encuentran Bucaramanga, Medellín, Envigado y Tunja. Sin embargo, la percepción del movimiento puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad del sismo y las características de las edificaciones.

Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que sintieron el movimiento a registrar su experiencia a través de la plataforma oficial de sismos sentidos. Estos reportes permiten recopilar información sobre la percepción del evento en distintas regiones y complementar el análisis técnico de la actividad sísmica.

El evento se produjo en una de las zonas de mayor actividad sísmica del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, bajo el municipio de Los Santos se encuentra el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se concentra cerca del 45 % de la sismicidad registrada en Colombia. Allí son frecuentes los movimientos telúricos a profundidades cercanas a los 150 kilómetros.

Cabe resaltar que esta característica geológica ayuda a explicar por qué Los Santos aparece de manera recurrente en los reportes sísmicos nacionales. De hecho, el pasado 26 de agosto, el SGC también registró un sismo de magnitud 5,1 en este municipio, con una profundidad de 149 kilómetros.

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El organismo científico recordó que Colombia registra actividad sísmica de manera permanente debido a la interacción de placas tectónicas y a la presencia de estructuras geológicas activas. Aunque muchos de estos movimientos no son perceptibles para la población, algunos pueden sentirse a distancias considerables, dependiendo de sus características y de las condiciones del terreno.