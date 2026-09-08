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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta suspensión general de permisos para porte de armas de fuego en Colombia

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
El presidente manifestó que la medida “no significa porte indiscriminado” y que “se mantienen controles estrictos”.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que firmó un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

“Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, afirmó el mandatario.

De la Espriella compartió, a su vez, algunas cifras con las que sustenta la decisión sobre la suspensión.

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“Las cifras muestran dónde está la verdadera amenaza: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”, indicó.

Precisó que, además, “980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN”.

“Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, aseveró.

El presidente manifestó que la medida “no significa porte indiscriminado”. “Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”.

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“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado. Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales. La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”, concluyó el presidente.

Esta medida, cabe resaltar, responde a una de las promesas que el presidente hizo durante su campaña.

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