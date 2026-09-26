NTN24
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Jorge Rodríguez

La incomodidad de Jorge Rodríguez a preguntas de NTN24 sobre garantías de regreso de María Corina: así evadió responderlas

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Jorge Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen se dieron justo después de que culminara el segundo ciclo de diálogos con la Asamblea Nacional de 2015.

El presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez, respondió a NTN24 dos cuestionamientos clave: el regreso de María Corina Machado y la fecha para las elecciones electorales en el país.

Sobre el regreso de la líder de la democracia en Venezuela y las garantías para ella, así como sus derechos políticos, Rodríguez dijo que "hay una agenda de trabajo que compete a los 30 millones de venezolanas y de venezolanos, ninguno de nosotros es más o menos que nadie".

o

Las declaraciones de Rodríguez, cabe resaltar, se dieron en conversación con la prensa justo después de que culminara el segundo ciclo de diálogos entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la delegación del régimen de Venezuela.

"No tenga usted duda que estamos trabajando intensamente para un proceso de encuentro, algo que sí se dijo el día de hoy en las discusiones de la mesa era el rechazo que todos tenemos a cualquier forma de expresión violenta en el marco de intentar obtener réditos políticos con acciones violentas aisladas", prosiguió Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez, encargada del régimen desde la captura de Nicolás Maduro en enero, añadió: "Creo que vamos muy bien en el trabajo que viene haciendo esta mesa de diálogo. Creo que hemos logrado acuerdos muy importantes y que son acuerdos concretos y tangibles".

Al ser preguntado por la fecha de las elecciones en Venezuela, Rodríguez dijo: "Obviamente no te voy a decir eso. Te gastaste las palabras innecesariamente".

Luego de evitar hablar en repetidas ocasiones sobre un cronograma electoral, o sobre si era un tema que se había tocado en la mesa de diálogo, tutelada por Estados Unidos, Rodríguez se refirió levemente al tema y sin darle la relevancia pertinente,

"Claro que habrá elecciones, habrá cuatro elecciones, tenemos por delante elecciones parlamentarias, elecciones de alcalde, elecciones de gobernadores y elecciones presidenciales en el lapso que establece la constitución", expresó.

o

Rodríguez también habló sobre el desbloqueo para los portales noticiosos en medio de la censura que ha llevado a cabo el régimen y citó el discurso de su hermana Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU respecto a un supuesto cambio social, económico y cultural.

Temas relacionados:

Jorge Rodríguez

María Corina Machado

Elecciones en Venezuela

Diálogos Venezuela

Asamblea Nacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: Trump vuelve a calificar a Delcy Rodríguez de "estupenda" tras reunión en Nueva York

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Golpe a disidencias de las Farc: cayeron tres guerrilleros, entre ellos alias “Norton”, cabecilla y jefe de finanzas de la estructura 57

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez - AFP
Régimen de Venezuela

Así defendieron el secretario de Energía de EE. UU. y Delcy Rodríguez a polémico empresario en acuerdo petrolero

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Golpe a disidencias de las Farc: cayeron tres guerrilleros, entre ellos alias “Norton”, cabecilla y jefe de finanzas de la estructura 57

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez - AFP
Régimen de Venezuela

Así defendieron el secretario de Energía de EE. UU. y Delcy Rodríguez a polémico empresario en acuerdo petrolero

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto de referencia: AFP
Presos políticos en Venezuela

Tribunal chavista decidirá este miércoles la suerte de 24 presos políticos vinculados al caso en Paramacay

Planeta Tierra desde el espacio (nasa.gov)
Estados Unidos

Esta sería la razón por la que Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio

Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
Donald Trump

¿Una advertencia? Presidente Trump publica enigmático video de la captura de Maduro y de cómo retaba a EE. UU.

Abelardo de la Espriella en operativo en Cali. (X de Abelardo de la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella caza criminales: así se metió a escondite de un capturado para hablarle cara a cara

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023