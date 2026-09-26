La incomodidad de Jorge Rodríguez a preguntas de NTN24 sobre garantías de regreso de María Corina: así evadió responderlas

El presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez, respondió a NTN24 dos cuestionamientos clave: el regreso de María Corina Machado y la fecha para las elecciones electorales en el país.

Sobre el regreso de la líder de la democracia en Venezuela y las garantías para ella, así como sus derechos políticos, Rodríguez dijo que "hay una agenda de trabajo que compete a los 30 millones de venezolanas y de venezolanos, ninguno de nosotros es más o menos que nadie".

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Las declaraciones de Rodríguez, cabe resaltar, se dieron en conversación con la prensa justo después de que culminara el segundo ciclo de diálogos entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la delegación del régimen de Venezuela.

"No tenga usted duda que estamos trabajando intensamente para un proceso de encuentro, algo que sí se dijo el día de hoy en las discusiones de la mesa era el rechazo que todos tenemos a cualquier forma de expresión violenta en el marco de intentar obtener réditos políticos con acciones violentas aisladas", prosiguió Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez, encargada del régimen desde la captura de Nicolás Maduro en enero, añadió: "Creo que vamos muy bien en el trabajo que viene haciendo esta mesa de diálogo. Creo que hemos logrado acuerdos muy importantes y que son acuerdos concretos y tangibles".

Al ser preguntado por la fecha de las elecciones en Venezuela, Rodríguez dijo: "Obviamente no te voy a decir eso. Te gastaste las palabras innecesariamente".

Luego de evitar hablar en repetidas ocasiones sobre un cronograma electoral, o sobre si era un tema que se había tocado en la mesa de diálogo, tutelada por Estados Unidos, Rodríguez se refirió levemente al tema y sin darle la relevancia pertinente,

"Claro que habrá elecciones, habrá cuatro elecciones, tenemos por delante elecciones parlamentarias, elecciones de alcalde, elecciones de gobernadores y elecciones presidenciales en el lapso que establece la constitución", expresó.

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Rodríguez también habló sobre el desbloqueo para los portales noticiosos en medio de la censura que ha llevado a cabo el régimen y citó el discurso de su hermana Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU respecto a un supuesto cambio social, económico y cultural.