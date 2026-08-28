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Ómar González

A pocas horas de llegar a Venezuela tras más de un año en el exilio, Omar González propone designar autoridades temporales en el TSJ y el CNE para la transición en su país

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Omar González, diputado venezolano y dirigente del partido político Vente Venezuela - Foto de referencia: EFE
Omar González, diputado venezolano y dirigente del partido político Vente Venezuela - Foto de referencia: EFE
Con su llegada, González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

A pocas horas de llegar a Venezuela, tras más de un año en el exilio, Omar González propone designar autoridades temporales en el TSJ y el CNE para la transición en su país.

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"Unas autoridades judiciales decentes, honestas, pero temporales, así como un Consejo Nacional Electoral igualmente honesto y transparente, pero provisionales: Después que elijamos un nuevo Gobierno, vendrá la reinstitucionalización del país", dijo González.

El diputado venezolano y dirigente del partido político Vente Venezuela sostuvo además: "¿Pueden imaginarse ustedes tres años de ausencia en Venezuela? Año y medio confinado en la Embajada de Argentina en Caracas en condiciones infrahumanas y luego rescatado en una operación sin precedentes. Tuvimos el apoyo de Estados Unidos, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio".

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"No descansaba mi alma y mi corazón por estar en mi tierra, viendo la resistencia del pueblo venezolano. La acumulación de tragedia que estaba ocurriendo en mi país. 27 años de destrucción y saqueo. El Estado en Venezuela no existe", acotó.

De acuerdo con González, previo a su llegada a Venezuela, tuvo la oportunidad de hablar con la Premio Nobel de Paz. “María Corina Machado me pidió que le abriera paso, que detrás de mí viene ella”, afirmó.

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En videos que rondan las redes sociales, se observa a González siendo recibido por sus compatriotas.

Con su llegada, González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

“Regreso más fuerte que nunca y con la intención de acompañar a los venezolanos”, afirmó González antes de abordar un vuelo con destino a Barcelona, estado Anzoátegui.

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