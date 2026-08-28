A pocas horas de llegar a Venezuela, tras más de un año en el exilio, Omar González propone designar autoridades temporales en el TSJ y el CNE para la transición en su país.

"Unas autoridades judiciales decentes, honestas, pero temporales, así como un Consejo Nacional Electoral igualmente honesto y transparente, pero provisionales: Después que elijamos un nuevo Gobierno, vendrá la reinstitucionalización del país", dijo González.

El diputado venezolano y dirigente del partido político Vente Venezuela sostuvo además: "¿Pueden imaginarse ustedes tres años de ausencia en Venezuela? Año y medio confinado en la Embajada de Argentina en Caracas en condiciones infrahumanas y luego rescatado en una operación sin precedentes. Tuvimos el apoyo de Estados Unidos, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio".

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"No descansaba mi alma y mi corazón por estar en mi tierra, viendo la resistencia del pueblo venezolano. La acumulación de tragedia que estaba ocurriendo en mi país. 27 años de destrucción y saqueo. El Estado en Venezuela no existe", acotó.

De acuerdo con González, previo a su llegada a Venezuela, tuvo la oportunidad de hablar con la Premio Nobel de Paz. “María Corina Machado me pidió que le abriera paso, que detrás de mí viene ella”, afirmó.

En videos que rondan las redes sociales, se observa a González siendo recibido por sus compatriotas.

Con su llegada, González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

“Regreso más fuerte que nunca y con la intención de acompañar a los venezolanos”, afirmó González antes de abordar un vuelo con destino a Barcelona, estado Anzoátegui.