Zelenski afirma que Ucrania dejó fuera de combate a 10.660 soldados rusos en una semana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las fuerzas ucranianas mataron o hirieron a unos 10.660 militares rusos en la última semana, por medio de intensos combates en algunos sectores del frente y de avances reportados por Kiev en la región de Donetsk.

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Según Zelenski, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mykhailo Drapatyi, le presentó un informe de las operaciones realizados por los últimos días. El mandatario destacó sobre todo los resultados conseguidos en el eje de Lyman, donde Ucrania realiza la operación denominada “Vivaldi”.

La información que divulgó por Kyiv Post indica que los combates más intensos se concentran hoy día en los ejes de Pokrovsk, Kostiantynivka y Lyman, mientras las fuerzas ucranianas igualmente sostienen operaciones en sectores de Zaporiyia, Járkov y Sumy.

El Estado Mayor ucraniano registró 221 enfrentamientos a lo largo del frente, incluyendo ataques rusos en los ejes de Pokrovsk, Kostiantynivka y Lyman. No obstante, las cifras de bajas que presentó Zelenski corresponden a estimaciones ucranianas y Kyiv Post mencionó que no pudo verificarlas de manera independiente.

La operación Vivaldi fue anunciada de forma pública el pasado 15 de septiembre por el 3.er Cuerpo de Ejército de Ucrania, luego de muchas semanas de sostener sus actividades bajo reserva.

Según las autoridades militares ucranianas, la operación contempla frenar el avance ruso, destruir posiciones usadas para infiltraciones y afectar las líneas de suministro de las tropas de Moscú.

En el transcurso de sus primeras fases, las fuerzas ucranianas sostuvieron haber recuperado posiciones en las cercanías de Novoselivka, Yarova, Koroviahyi Yar y Oleksandrivka, además de liberar la localidad de Serednie.

El 20 de septiembre, Ucrania notificó igualmente de la recuperación de Shandryholove y Derylove y del establecimiento del control sobre Drobysheve. El 3.er Cuerpo aseguró que, entre las dos primeras fases de la operación, recuperó unos 125 kilómetros cuadrados de territorio, pero solo 50 kilómetros cuadrados habían sido formalmente declarados como territorio desocupado.

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Los anuncios acerca de los avances en Lyman coinciden con advertencias ucranianas de los planes de Rusia para reforzar sus fuerzas.

La inteligencia ucraniana asegura que Moscú preparó presuntamente planes para movilizar 600.000 personas, divididas en 300.000 durante 2026 y otras 300.000 en 2027. El presidente ruso, Vladímir Putin, negó que su gobierno esté preparando una nueva movilización.

De hecho, Rusia hizo su última movilización en septiembre de 2022, cuando Putin ordenó llamar a filas a 300.000 reservistas.