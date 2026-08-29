La congresista María Elvira Salazar cuestionó el acuerdo petrolero de EE. UU. con el régimen venezolano: "Delcy Rodríguez es la persona equivocada para esto"

La congresista republicana María Elvira Salazar cuestionó este viernes el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen venezolano que fue presentado por el presidente Donald Trump como el "mayor tratado de la historia mundial".

A través de su cuenta de X, la congresista por Florida aseguró que Delcy Rodríguez es "la persona equivocada" para dicho tratado.

"El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela es un gran acuerdo para Estados Unidos y para el pueblo venezolano", aseguró Salazar.

"Durante años, China se aprovechó de la debilidad de Venezuela para comprar su petróleo con grandes descuentos. Ahora Estados Unidos está tomando la iniciativa, y la inversión y la influencia estadounidense le ofrecen a Venezuela un camino hacia la prosperidad, la estabilidad y la seguridad", agregó.

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No obstante, cuestionó que dicho acuerdo se haya realizado con Delcy Rodríguez en el poder y pidió que haya elecciones libres en Venezuela.

"Delcy es la persona equivocada para hacer este acuerdo. Queremos que este acuerdo dure 100 años. Solo un gobierno respaldado por instituciones democráticas sólidas y el Estado de derecho puede garantizarlo. Y eso solo será posible con elecciones libres. Entonces, este acuerdo podrá perdurar por generaciones", añadió.

El presidente Donald Trump celebró este viernes que "los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con el país de Venezuela sobre, ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!".

"Bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con negocios privados, han asegurado el control mayoritario estadounidense de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de reservas petroleras probadas en Venezuela, sin costo para el contribuyente estadounidense", escribió en su cuenta Truth Social.