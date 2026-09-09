Dos implicados en magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador serán extraditados a Estados Unidos

Un expolicía y un exempresario de Ecuador presuntamente involucrados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 serán extraditados a Estados Unidos, informó este miércoles la Fiscalía.

Daniel Salcedo y el exagente de inteligencia identificado como RPHR son parte de la investigación sobre los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio.

Villavicencio murió baleado por un sicario colombiano cuando salía de un mitin en Quito, una semana antes de las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

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Por el crimen, cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales.

En un testimonio anticipado, RPHR detalló el seguimiento que realizó al candidato presidencial supuestamente por pedido del exministro José Serrano, actualmente preso en Ecuador tras ser deportado por Estados Unidos.

La Fiscalía acusa a Serrano de planificar el magnicidio.

Este miércoles, de acuerdo con la Fiscalía, el expolicía "consintió la solicitud de las autoridades estadounidenses" para ser extraditado, al igual que Salcedo, un empresario que cumple condenas por corrupción en la venta de insumos hospitalarios y con nexos con el narcotráfico.

El trámite de extradición tomará unos 30 días.

También son investigados el empresario Xavier Jordán, radicado en Estados Unidos, y el exlegislador Ronny Aleaga, quien junto a Serrano es partidario del exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017), duramente criticado por Villavicencio, un periodista de investigación que dejó de ser asambleísta para aspirar a la presidencia.

Un colombiano autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del presidenciable. Otros seis hombres de la misma nacionalidad presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en prisión.

Tras el crimen, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares para dar con los responsables.