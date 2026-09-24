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Elecciones en Venezuela

Presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre elecciones en Venezuela: "Ya se debería definir una fecha"

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Tras finalizar su participación en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, Noboa fue consultado sobre los comicios presidenciales en el país suramericano.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fijó posición sobre la situación que atraviesa Venezuela en materia política.

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Tras finalizar su participación en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en Nueva York, Noboa fue consultado sobre los comicios presidenciales en el país suramericano.

“Pero por supuesto, debería haber elecciones libres y pienso que ya se debería definir una fecha", mencionó el mandatario ecuatoriano.

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Es de recordar que el pasado miércoles la encargada del régimen venezolano también ofreció un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

En su intervención, la sucesora del dictador Maduro mencionó que en Venezuela se llevarán a cabo elecciones, sin precisar una fecha exacta.

"Hoy hablo como una hija más de Venezuela; el país busca construir su propio destino, luego de conflictos políticos, bloqueos económicos. Durante mucho tiempo fuimos un país dividido", dijo Rodríguez.

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"Esta etapa debe cerrarse para dar inicio a un nuevo tiempo político (...) En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos", recalcó.

Sin embargo, hasta el momento, Rodríguez argumenta que ella no es la encargada de fijar un día específico en el calendario para el desarrollo del proceso electoral.

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