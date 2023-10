Deje el plato limpio y disminuya las emisiones

La pérdida o mal uso de productos comestibles, es responsable al menos de al menos el 10 por ciento de emisiones contaminantes, según el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente PNUMA.

Un estudio de WWF Colombia, resalta además que cocinar en grandes cantidades, desaprovechar las sobras y olvidar las fechas de vencimiento de los empaques, son los tres principales factores que están llevando a los habitantes de ese país a contribuir en el desperdicio de comida.

Carolina Escallón, oficial de consumo sostenible de esa ONG, advirtió que, del total de alimentos producidos en el planeta, el 40 % no son consumidos. “Eso está evidenciando un sistema alimentario global que no funciona. Es decir, la forma en que producimos y consumimos los alimentos, no es sostenible para garantizar la comida de las generaciones futuras y está poniendo en riesgo la naturaleza”

En diálogo con Click Verde de NTN24, también resaltó que la producción agrícola utiliza el 34% de la tierra y el 70% del agua dulce, promueve la deforestación, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad. Además, gran parte de esos recursos no están aprovechándose correctamente o cómo debería ser.

Escallón invitó a los ciudadanos de América Latina a unirse a la meta global asociada al desarrollo sostenible, de reducir por lo menos un 50% los residuos de alimentos, consumiendo lo que en realidad es y administrando correctamente su uso. “Tenemos un rol decisivo en la reducción de esos índices de desperdicio y tiene que ver con gestionar mejor los alimentos en la forma en que los compramos, almacenamos y finalmente los consumimos”

Cada vez que un alimento llega a un bote de basura y luego a los rellenos sanitarios, es producido gas metano, uno de los responsables del aumento de las altas temperaturas en el planeta.