El jueves 20 de abril habrá eclipse total de Sol: ¿cuál es el impacto de este fenómeno en la historia de la humanidad?

La Tierra, la Luna y el Sol se pondrán en línea recta el próximo jueves 20 de abril, creando un eclipse total que podrá verse en regiones como Australia, el sudeste de Asia y la Antártida.

En esta ocasión, el continente americano se perderá de este espectáculo estelar, aunque en octubre de 2023 y abril de 2024 sí tendrá la oportunidad de apreciar dos nuevos eclipses.

El primero de ellos, de tipo anular, ocurrirá el 14 de octubre de este año y será visible en algunas partes de los Estados Unidos, México y muchos países de América del Sur y Central.

El segundo evento ocurrirá el 8 de abril del año 2024, cuando millones de personas en Estados Unidos podrán observar un eclipse solar total.

Ambos eventos contarán con transmisiones especiales de la NASA, que incluirán a expertos de la agencia para explicar la ciencia detrás de este fenómeno natural.

Y no es para menos. Los eclipses solares son maravillas naturales que durante siglos han llamado la atención de la humanidad, generando inquietud e incluso miedo.

En tiempos antiguos, al no poder explicar los cambios que generaba en el cielo la intromisión de la Luna entre la Tierra y el Sol, muchas culturas veían estos acontecimientos como un mal augurio e incluso como el fin de los tiempos.

Un artículo consignado por la NASA en su página web, titulado 'Cómo se producen los eclipses: geometría y perspectivas históricas', asegura que los escritos más antiguos que hablan sobre los eclipses tienen alrededor de 4.000 años de antigüedad.

“Los registros antiguos chinos (en particular, el Shu Ching) del eclipse solar que ocurrió probablemente el 22 de octubre del año 2134 antes de la era común, incluyen un pasaje que en inglés significa “el Sol y la Luna no se encontraron armoniosamente”. El emperador imperial chino Chung K’ang (años 2159 – 2146 antes de la era común) tuvo conocimiento del eclipse cuando escuchó mucho ruido en las calles mientas sus súbditos intentaban alejar el dragón que se estaba comiendo el sol. Tuvieron éxito, pero, según se informa, dos astrónomos de la corte del emperador, Hsi y Ho, fueron decapitados por no haber predicho el suceso”, narra el texto sobre este primer registro de un eclipse.

Más adelante, los antiguos griegos también hablaron sobre los eclipses en sus escritos. El poeta Archilochus reseñó en sus textos el eclipse solar total del 6 de abril del año 648 antes de Cristo.

“No hay nada más allá de la esperanza, nada que pueda jurarse imposible, nada maravilloso, desde que Zeus, padre de los Olímpicos, hizo la noche a partir del mediodía, escondiendo la luz del Sol brillante, y un doloroso temor cayó sobre los hombres”, cita el artículo publicado por la NASA.

Igualmente, de tiempos más recientes, el texto reseña al poeta británico John Milton (1608-1674), quien escribió sobre los eclipses en El Paraíso Perdido, una de las obras clásicas de la literatura inglesa.

“Similar al Sol naciente que mira a través del brumoso aire del horizonte, privado de sus rayos, o como cuando desde detrás de la luna, en sombrío eclipse, esparce un funesto crepúsculo sobre la mitad de las naciones y atormenta a los monarcas infundiéndoles el temor del cambio".

No obstante, la humanidad ha dado grandes pasos desde aquellos relatos fantásticos hasta tener hoy un conocimiento profundo sobre cuándo y cómo ocurren estos maravillosos fenómenos naturales.

Algunos son totales, los cuales suceden cuando el Sol, la Luna y la Tierra logran ponerse en línea recta, y la Luna se encuentra a una distancia del planeta que le permite cubrir por completo la luz del Sol.

También está el eclipse solar anular, que ocurre cuando la Luna está alineada entre el Sol y la Tierra, pero está en su punto más lejano desde el planeta.

“Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña. La Luna no bloquea la visión completa del Sol. La Luna delante del Sol se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. Esto crea lo que parece un anillo alrededor de la Luna”, comenta la NASA.

Finalmente, también puede ocurrir un eclipse parcial, que sucede cuando el Sol, la Luna y la Tierra no están exactamente alineados.

“El Sol parecerá tener una sombra oscura solo en una parte de su superficie. Durante un eclipse solar total o anular, las personas que están fuera de la sombra interna de la Luna ven un eclipse solar parcial”, explica la agencia.

Pero no solo se sabe esto, también se conoce cuándo ocurrirán los próximos eclipses y en qué lugares podrán ser vistos. Estos son los siguientes: